Dicas para fazer seu cabelo crescer rapidamente

Existe uma infinidade de produtos que ajudam e conseguem fazer crescer o cabelo. Se, de um modo ou de outro o seu cabelo cai, consulte os seguintes produtos e dicas que ajudarão a melhorar a sua imagem e fazer com que você se sinta melhor consigo!

As lacas tendem a secar, danificar e quebrar o cabelo. Do mesmo modo, as tinturas e outras manipulações químicas atacam a camada de queratina do cabelo, fazendo com que termine o emagrecimento mais e mais até que ele desaparece. A pedra calcária que se utiliza para a ducha é igualmente prejudicial para o cabelo, especialmente no caso de ter cabelos frágeis, assim que é melhor lavar com água fresca. Pode ser um excelente hábito mimar e usar máscaras feitas de proteína de colágeno natural associado com óleos vegetais para nutrir e hidratar o cabelo. Mas não use máscaras que contenham produtos feitos de silicone de outras substâncias nocivas para o cabelo, já que isso prejudica a raiz.

Estimular o couro cabeludo faz crescer o cabelo

O crescimento do cabelo está relacionada com o sistema emocional. De fato, se você tem um sono regular e um estilo de vida equilibrado, o cabelo reflete o bem-estar. Enquanto que os maus hábitos fazem com que se quebre o ciclo de vida do cabelo, fazendo com que se volte para fora e opaco. É por isso que um bom cuidado do couro cabeludo pode ser um bom tratamento e remedio para alopecia difusa e qualquer outro tipo de alopecia. O conselho é beber muita água e ter uma dieta equilibrada, rica em enxofre, proteínas, ferro, vitaminas A, B e C, assim como o zinco e o magnésio.

Os produtos específicos, como o Hairloss Blocker, também chamados aceleradores de crescimento asseguram fazer crescer o cabelo mais rápido, o que reforça a resistência do cabelo. Há uma dezena de marcas no mercado que conseguem fazer crescer o cabelo de uma forma mais rápida. Veja mais: Hairloss Blocker Comprar. Além deste tipo de produtos, pode ser útil ter em conta os suplementos alimentares para fazer o cabelo crescer. Vitaminas, ácidos, aminoácidos B e zinco podem ser as opções mais eficazes! Do mesmo modo, a levedura pode ser um valioso aliado, capaz de fornecer os nutrientes necessários para fortalecer o cabelo (magnésio e vitaminas do grupo B). Até mesmo o zinco é muito importante para o mecanismo que faz o cabelo crescer.

O tratamento com óleos essenciais que nutrem profundamente os cabelos, é também recomendável que, sempre que se tomem cuidado. Muitas mulheres temem que este tipo de tratamento pode acelerar ao mesmo tempo o crescimento do cabelo. Hélène Clauderer responde a esta pergunta dizendo que apenas os aminoácidos essenciais podem afetar o crescimento do cabelo.

Se sofremos de alopecia androgenética masculina , massagear regularmente o couro cabeludo, incentiva-se a raiz e, portanto, ajudá-lo a crescer o cabelo. Com efeito, a massagem desperta” a circulação do sangue, empurrando o fluxo em direção às raízes, facilitando também a camada de colágeno dos tecidos que circundam a raiz, liberando assim mais espaço para a sua atividade.

Por último, há que ter cuidado com os shampoos que prometem um crescimento milagroso em um tempo recorde. De fato, para ativar o crescimento do cabelo, você deve agir de acordo com a raiz, que fica a 4 mm sob o couro cabeludo, especialmente se temos algum tipo de alopecia cicatricial , já que o shampoo não pode penetrar até essa profundidade.

Por outro lado, as substâncias necessárias para o bem-estar dos cabelos (óleos essenciais, vitaminas, minerais) devem ser infinitamente mais poderosos e concentrados do que os que se dissolve os ingredientes de um shampoo ou no finasterida efeitos.

Estas substâncias também precisam de uma massagem e uma velocidade do obturador mais lenta, para que penetra profundamente na derme e assim conseguir fazer crescer o cabelo. Portanto, concentre-se em ter uma alimentação saudável e um bom estilo de vida, já que contribuem para o bom estado de saúde do seu cabelo.